Вопрос обеспечения льготными лекарствами – на личном контроле Вячеслава Федорищева

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Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета. Среди них - люди с жизнеугрожающими заболеваниями, которым необходимо получать дорогостоящее лечение.

Губернатор Самарской области рассказал о том, как будет решаться сложившаяся непростая ситуация:

"Непростая ситуация сложилась в регионе с обеспечением льготными лекарственными препаратами. Очень много жалоб получаю от горожан. Есть и обращения в судебные инстанции. Сегодня подробно эту тему обсудили на оперативном заседании Правительства региона.

Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета. Среди них - люди с жизнеугрожающими заболеваниями, которым необходимо получать дорогостоящее лечение.

Заслушал доклад врио министра здравоохранения Армена Сисаковича Беняна. По итогу дал ряд поручений. Все они на личном контроле.

1. Рассмотрим возможность выделения дополнительных средств на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

2. Будем оптимизировать закупку лекарственных препаратов. Здесь будем внедрять информационную систему фармакоэкономического анализа в медицинских организациях региона.

3. Выйдем с инициативой по обеспечению льготными лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями и по расширению перечня лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется за счёт федеральных средств.

4. Расширим практику использования электронного рецепта. Это значительно сократит время и упростит процедуру оформления документа.

Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни граждан – одно их важнейших направлений программы социально-экономического развития региона и действующего нацпроекта «Здравоохранение»".

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области