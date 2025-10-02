Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары

142

В Самаре продолжается ежегодная кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ. Прививку уже сделали более 630 тысяч жителей Самарской области, в том числе учащиеся самарских школ. Для удобства родителей специалисты городских поликлиник проводят вакцинацию на базе образовательных организаций. Для вакцинации детей врачи используют российские препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».



«Вакцинация в образовательных организациях проходит по графику и исключительно с письменного согласия родителей. Предварительно родителей знакомим со всей процедурой, а перед самой прививкой медицинские работники в обязательном порядке осматривают каждого ребенка, – рассказала руководитель департамента образования администрации города Самара Ирина Коковина. – В начале учебного года мы рекомендуем прививаться от гриппа педагогам и всем сотрудникам школ – они каждый день работают с детьми, им особенно важно поддерживать свой иммунитет и быть здоровыми».



Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.



«Прививка от гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок, поэтому вакцинироваться рекомендуется ежегодно. Настоятельно рекомендуем родителям не затягивать с прививкой и заранее, до наступления пика сезонных простудных и вирусных заболеваний обезопасить своего ребенка. На выработку иммунитета после вакцинации нужно примерно две недели, поэтому лучше всего прививаться от гриппа именно сейчас, в октябре», — сказала заведующая детско-школьным отделением поликлиники № 10 Самары Лариса Чикина.



Так, в школе № 166 им. А.А. Микулина прививки от гриппа и ОРВИ сделали уже более 300 учеников с 1 по 11 классы. «В нашей школе учится более тысячи детей, поэтому выездной формат вакцинации практически без отрыва от учебы и занятий очень для нас удобен. Родители ребят при желании в любое время могут проконсультироваться с нашей медсестрой, задать ей все вопросы. Наша общая задача – сделать все для того, чтобы эпидемический сезон прошел без массовых заболеваний и закрытия на карантин», – отметила директор школы № 166 им. А.А. Микулина Самары Алсу Юсупова.



Отметим, в первую очередь сделать прививку эпидемиологи рекомендуют пожилым людям, работникам сферы образования, медицины, общественного питания и транспорта, а также студентам и всем, чья деятельность связана с постоянными контактами. Перед вакцинацией и после нее специалисты рекомендуют исключить употребление алкоголя, переохлаждение и перегревание.



В период прививочной кампании информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации на сайте Министерства здравоохранения Самарской области https://minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19/punkty-vakczinaczii/.

Фото: pxhere.com