В Жигулевской больнице представители минздрава СО встретились с пациентами и медработниками

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На встрече присутствовали врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава города Жигулевска Илья Сухих, врио заместителей министра Татьяна Сочинская и Денис Бутолин, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Надежда Вейнер, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галина Черногаева, главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок, 10 пациентов и коллектив Жигулевской больницы.



В ходе встречи пациенты и сотрудники озвучили около 20 вопросов по темам:

организация медицинской помощи

запись на прием к врачам, в том числе к узким специалистам

работа скорой медицинской помощи

реабилитация взрослого и детского населения на базе больницы

награждение медицинских работников со стажем более 40 лет

благоустройство территории поликлиники № 3.



По итогам проработали организационные решения по всем озвученным вопросам. Специалисты разъяснили вопросы кадрового обеспечения, записи на прием к узким специалистам и работы экстренной службы.



«Необходимо провести работу с сотрудниками по вопросам организации записи к узким специалистам непосредственно на приеме, разместить информационный плакат со ссылкой на электронную регистратуру, а также увеличить количество телемедицинских консультаций и направлений в другие лечебные учреждения. Кроме того, организуем выезды специалистов проекта «Забота рядом» и онкологической службы в Жигулёвск», - рассказал руководитель ведомства.



По словам главного врача Тольяттинской станции скорой медпомощи Александра Пастушка на базе Жигулёвской больницы расположена подстанция скорой помощи, где работают 6 бригад. За 6 месяцев 2024 года эти бригады осуществили практически 5585 выездов к жителям Жигулевска. Доезды бригад на все экстренные вызовы в 97% составляют до 20 минут. Если одна из бригад госпитализирует пациента в медучреждение за пределами Жигулевска, то из Тольятти перенаправляется другая бригада. С января текущего года в Жигулевск бригады из Тольятти выезжали 306 раз. Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены спутниковой навигацией и работают в цифровой платформе единого диспетчерского центра.Напомним, поводы для вызова экстренной службы – это угрожающие жизни состояния. Остальные вызовы передаются на бригады неотложной помощи при поликлиниках, которые работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера.



На встрече с коллективом акцентировали внимание на необходимость усиления профилактической и информационной работы среди населения о диспансеризации и оказании неотложной и экстренной медпомощи.



Проблема нехватки специалистов решается поэтапно. В течение нескольких лет планируется устранить проблемы кадрового дефицита и материально-технического состояния учреждения. Обеспечение доступности медицинской помощи организовано

имеющимся кадровым составом. Вместе с тем, по целевому направлению обучение проходят 24 специалиста, среди которых два ординатора. В этом году штат учреждения пополнят 3 врача – 2 участковых терапевта и врач-акушер гинеколог. В 2025 году – врач-терапевт и педиатр.



Совместно с главой города обсудили меры социальной поддержки медицинских работников и благоустройство территории поликлиники. Дополнительно будет проведен анализ необходимости предоставления служебного жилья и компенсации за съемное.



«Жителям не хватает личной коммуникации с администрацией учреждения. В связи с этим руководитель больницы каждый четверг будет лично проверять организацию работы на местах, обязательно общаясь с пациентами и сотрудниками разных подразделений, - отметил Армен Бенян. – Уже 11 июля исполняющая обязанности главного врача посетит женскую консультацию по адресу ул.Первомайская, 10, после - в 13.00 встретится с пациентами. Информация о графике выездов будет размещаться на информационных ресурсах больницы».

Фото: минздрав СО