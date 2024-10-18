В «цифровой» операционной Клиник СамГМУ восстановили часть лица пациенту с огнестрельным ранением

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В «цифровой» операционной Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию пациенту с Дальнего Востока. Ему восстановили часть лица, которая пострадала от огнестрельного ранения. Подобные операции выполняются в единичных медучреждениях страны.

В результате травмы у пациента произошла массивная потеря тканей лица, отсутствовал фрагмент нижней челюсти, вся верхняя челюсть, твердое небо, верхняя губа, часть нижней губы, носовые кости. Мужчина долгое время не мог есть, это привело к сильной потере веса и средней степени истощения.

Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Иван Байриков рассказал, что на базе Клиник СамГМУ работает Центр по оказанию высокотехнологичной помощи пациентам с патологией челюстно-лицевой области, который известен во всей стране. Поэтому челюстно-лицевые хирурги на Сахалине посоветовали пациенту обратиться за помощью именно в Самару.

Как рассказал реконструктивный хирург, ассистент кафедры оперативной хирургии СамГМУ, к.м.н. Владимир Ивашков, перед реконструктивными хирургами стояла задача добиться в первую очередь функционального результата, разобщить ротовую и носовую полости, чтобы пациент начал самостоятельно питаться.

«Для решения этой проблемы мы использовали сложный микрохирургический костный лоскут из фрагмента лопатки, – говорит Владимир Ивашков. - Часть лопатки мы использовали для восстановления твердого неба и верхней челюсти, остальную часть - мягкотканную, - для восстановления покровных тканей лица, чтобы заложить фундамент для будущей реконструкции губ и носа».

Операцию проводили в «цифровой» операционной Клиник СамГМУ, оснащенной инновационным оборудованием. Это позволило повысить качество хирургического вмешательства, которое длилось восемь часов.

Еще одно преимущество «цифровой» операционной – адаптивный свет, который тоже важен для выполнения длительных операций. Третье преимущество – новейшее наркозное оборудование, так как в процессе операции требовалось особое проведение вентиляции легких у пациента. Кроме того, в «цифровой» операционной есть возможность точно контролировать климатические параметры во время операции.

«Например, в какие-то моменты операции мы повышаем температуру в помещении, в какие-то понижаем, – пояснил врач. - Тем самым, мы нивелируем такие негативные явления, как сосудистый спазм. А для проведения микрохирургических, микрососудистых вмешательств это крайне важно. Из всех этих пунктов и складывается эффективность высокотехнологичных операций».

На данный момент пациент выписан домой для того, чтобы пересаженные ткани пришли в норму, параллельно в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ изготавливаются индивидуальные эндопротезы. Примерно через 3 месяца пациенту предстоит следующий этап – пластическая операция по восстановлению компонентов лица.