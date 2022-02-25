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В Сызранскую ЦРБ поступил цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса

25 февраля 2022 22:33
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Специалисты учреждения уже прошли обучение для работы на новом аппарате.

В Сызранскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса. Аппарат приобретен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Специалисты учреждения уже прошли обучение для работы на новом аппарате.

«Оборудование подходит для проведения всех видов рентгенографических исследований, — рассказал заведующий рентгенологическим кабинетом Сызранской центральной районной больницы Дмитрий Доронин. — Рентгенодиагностический комплекс имеет ряд преимуществ по сравнению с аппаратом аналоговой рентгенодиагностики, который мы ранее использовали. Он позволяет получить более информативный снимок и при необходимости скорректировать его свойства, а также фиксирует результаты исследования в единой базе данных. При необходимости мы сможем оперативно связаться со специалистами других медучреждений в рамках телемедицинской консультации. Все это, несомненно, повысит качество обследования и снизит сроки ожидания диагностического заключения. Отмечу также, что высокое качество снимка, возможность резервного копирования результатов исключает необходимость проведения повторных исследований, благодаря чему лучевая нагрузка на организм пациента значительно снижена. В связи с этим оборудование может использоваться и в детской практике».

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Здравоохранение
Специалисты учреждения уже прошли обучение для работы на новом аппарате.
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В Сызранскую ЦРБ поступил цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса
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