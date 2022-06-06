Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.
В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения
В столице Башкирии выступили свыше 200 спортсменов из 48 российских регионов.
На Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе представители СО завоевали две серебряные медали
Спортсменка из Самарской области Арина Голубцова завоевала золотую медель.
В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 
В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо.
Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером Всероссийского конкурса
12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели 
При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Госавтоинспекция СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за дождя
Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов.
Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения

6 июня 2022 15:29
95
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.

В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения. В результате будут созданы два диагностических центра – для детей и взрослого населения, - а также расширены возможности оказания высокотехнологичной медпомощи и управления кадрами. При этом учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах и будут оказывать максимально приближенную к населению медицинскую помощь. В стационары будет определена эффективная маршрутизация по профилям.

Вопрос реорганизации учреждений здравоохранения Сызрани и близлежащих муниципальных районов обсудили на совещании под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, депутаты Самарской Губернской Думы Николай Лядин и Сергей Гринько, глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, представители администраций Сызранского и Шигонского районов, Октябрьска, Думы городского округа Сызрань, заместители министра здравоохранения, члены общественной комиссии по здравоохранению при комитете Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, главные врачи учреждений здравоохранения, представители общественных организаций.

Эксперты тщательно проанализировали ситуацию, которая сложилась с оказанием медицинской помощи жителям Сызрани и Сызранского района, а также других отдаленных от центра губернии территорий.

«Транспортная доступность – один из важных факторов при принятии решения о реорганизации. Сызрань, Октябрьск, Шигонский район, - все эти территории находятся на большом удалении от основных медицинских центров губернии, куда мы многие годы направляем пациентов при острых сосудистых катастрофах, множественных травмах при дорожно-транспортных происшествиях, - отметил министр. – И правило «золотого» часа и «платиновых» минут работает при условии оперативного эффективного оказания помощи. Вопросы централизации медицинской службы всегда стояли на повестке дня, если они позволяли успешнее решать нашу главную задачу – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения».

В результате реорганизации, как сообщил глава ведомства, прежде всего, планируется обеспечить пациентоориентированную модель оказания помощи, повысить качество и доступность медицинской помощи населению, усовершенствовать сквозные технологии сопровождения пациента, усилить высокотехнологичную специализированную помощь с учетом географических особенностей территорий.

«В Самарской области мы практикуем развитие еще и специалистоориентированной медицины, - отметил Армен Бенян. – Мы ставим задачу улучшить условия работы медицинского персонала, поднять качество жизни наших специалистов».

Централизация позволит оперативнее управлять кадрами, успешнее применять современные технологии. В области есть примеры подобных реорганизаций. Так, присоединение Алексеевской районной больницы к Нефтегорской ЦРБ позволило улучшить все показатели развития здравоохранения, снизить смертность среди населения этих районов.

Также был изучен опыт создания стационарно-амбулаторного комплекса Зеленоградского административного округа г. Москвы, который объединил в своем составе различные лечебные учреждения округа.

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал на совещании о проекте создания территориального медицинского объединения, который был разработан с учетом опыта и примера коллег.

Реализация проекта предполагается в два этапа. На первом планируется объединить сызранские медицинские учреждения – центральные городскую и районную больницы, городские больницы №2 и №3, городскую поликлинику и станцию скорой медицинской помощи. На втором этапе возможно присоединение к объединению Шигонской районной и Октябрьской городской больниц.

В результате объединения будут созданы два диагностических центра – для детей и взрослого населения, в которых пациенты в одном месте смогут пройти необходимые обследования и консультации специалистов. ТМО позволит наладить более эффективное управление потоками пациентов, даст возможность оперативно управлять медицинскими кадрами.

При этом министр заверил, что все льготы и меры социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала будут сохранены в полном объеме. Продолжатся выплаты по наиболее востребованным специальностям, договоры на целевое обучение как для работающих, так и для будущих специалистов, будут также действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Председатель комитета Самарской Губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина в своем выступлении подчеркнула, что выполнение государственной задачи в области здравоохранения связано прежде всего с достижением двух главных целей – сохранением народонаселения и совершенствованием и развитием медицинской помощи. «Наши приоритеты – доступность и качество помощи, пациентоориентированность, удовлетворенность медицинской помощью нашего населения и, несомненно, развитие сети медицинских учреждений. Предложенная модель реорганизации – один из путей решения этих задач», - отметила Марина Геннадьевна.

Участники совещания обменялись мнениями, провели обсуждение проекта и наметили вопросы, требующие дальнейшей проработки. Работа над совершенствованием проекта реорганизации и создания территориального медицинского объединения будет продолжена.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.
6 июня 2022  15:29
В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения
95
Пациенты с хроническими заболеваниями переносят оспу обезьян тяжелее
4 июня 2022  10:27
Пациенты с хроническими заболеваниями переносят оспу обезьян тяжелее
713
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
3 июня 2022  18:34
Рекомендации для населения в условиях жары
851
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
3 июня 2022  18:23
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
895
Также за последние 3 года в регионе на 4,5% уменьшилась смертность от рака.
3 июня 2022  16:28
За последние 5 лет в регионе сократилось количество впервые выявленных случаев рака кожи почти на 30%
890
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики подготовили рекомендации, как сохранить здоровье в летнее время.
3 июня 2022  14:14
Александр Муравец: «Жара и купание в холодной воде могут серьезно навредить здоровью»
659
У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян.
3 июня 2022  09:20
У переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян
626
Высокую оценку организации оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля дали столичные эксперты.
2 июня 2022  17:44
Самарская область признана одним из лидеров в стране по охвату пациентов кардиопрофиля льготными лекарствами
1022
Они в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное.
1 июня 2022  17:44
Бригада врачей из Самарской области оказывает медпомощь жителям ДНР
840
В России пока не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян
1 июня 2022  09:27
В России пока не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян
830
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8440
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
132
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
194
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
813
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
664
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
556
Весь список