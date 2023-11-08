В Сызрани развивается служба рентгенологии

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В штате отделения, созданного на базе территориального медицинского объединения, свыше 50 специалистов. В этом году трудоустроились молодые сотрудники — 6 врачей и 3 рентгенолаборанта.



Возглавляет службу врач-рентгенолог Мария Сенцова. Она также присоединилась к коллективу почти год назад.



«У нас слаженный, активный коллектив, где все нацелены на результат — выполнить качественную диагностику в кратчайшие сроки. Это воодушевляет. За последний год мы усовершенствовали взаимодействие между всеми поликлиниками и стационарными отделениями: решение о маршрутизации пациента — где и на каком аппарате он будет проходить обследование — принимаем без промедлений», — рассказала заведующая.



В распоряжении специалистов современная техника — 9 стационарных рентгенодиагностических комплексов и 6 передвижных аппаратов, а также 8 флюорографов. В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» поставлены 2 новых цифровых рентгендиагностических аппарата. Сейчас их готовят к установке.



Также в отделении 4 стационарных маммографа. 2 из них приобретены в этом году по нацпроекту.



«Большинство наших аппаратов — цифровые. Они обладают высокой разрешающей способностью, что, безусловно, отражается на качестве диагностики. Проводим и сложные исследования с применением контрастных препаратов, рентгеноскопию пищевода, желудка и толстого кишечника методом первичного двойного контрастирования. При необходимости проводим телемедицинские консультации, обращаемся к Центральному архиву медицинских изображений», — рассказала Мария Сенцова.

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