В Ставропольском районе обновили 17 объектов здравоохранения

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За последние годы благодаря нацпроекту «Здравоохранение» возведены 6 модульных зданий — врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. 11 отделений районной больницы капитально отремонтированы.



В конце года открылись ФАП в селе Кирилловка и врачебная амбулатория в селе Тимофеевка, построенные с помощью быстровозводимых модульных конструкций. Они оснащены всем необходимым для профосмотров, первого этапа диспансеризации, наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, а также укладками для оказания неотложной и экстренной помощи.



В подразделениях ведут прием врачи-терапевты, педиатры и узкие специалисты — по графику.



«Ранее построены новые фельдшерско-акушерские-пункты в селах Новое Еремкино и Березовый Солонец, врачебные амбулатории в селах Мусорка и Нижнее Санчелеево, — отметила главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина. — За последние годы в районе сделано многое для укрепления первичного звена здравоохранения. Обновляя условия, мы приближаем оказание качественной помощи к людям, живущим в отдаленных населенных пунктах. Модернизируем поликлиники, амбулатории, ФАПы и офисы врачей общей практики».



Все обновленные отделения оснащены автоматизированными рабочими местами, с помощью которых врачи и фельдшеры проводят телемедицинские консультации с врачами поликлиники, а при необходимости – с сотрудниками других медучреждений, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО