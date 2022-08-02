В СО с рабочим визитом находится делегация «НМИЦ радиологии» минздрава РФ

163

В Самарской области с рабочим визитом находится делегация Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения Российской Федерации.

Представители учреждения провели на базе Самарского областного клинического онкологического диспансера рабочее совещание по вопросам развития и совершенствования онкологической службы. В мероприятии приняли участие руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Вера Лиходедова и специалисты службы.



В ходе совещания эксперты обсудили переоборудование учреждений, подготовку онкологов и обеспечение медицинскими кадрами, создание референс-центров и центров амбулаторной онкологической помощи. Также шла речь и о комплексе мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, проведение медицинских осмотров и скринингов, повышение онконастороженности врачей и пациентов.



О реализации национального проекта «Здравоохранение» и развитии онкологической службы региона рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера д.м.н. Андрей Орлов. «Онкологическая помощь в регионе совершенствуется благодаря слаженной работе и в том числе за счет обновления материально-технической базы учреждений. По мере открытия центров амбулаторной онкологической помощи мы можем направлять пациентов на уточняющую диагностику буквально в шаговой доступности от дома, делая медицинскую помощь еще доступнее», - отметил Андрей Орлов.



Специалисты ознакомились с работой диагностических и хирургических служб диспансера, особое внимание уделив химиотерапевтическим отделениям, отделу лучевой терапии и операционному блоку.

Специалисты федерального центра также посетили центр амбулаторной онкологической помощи на базе городской больницы №4 и ознакомились с его работой.

В ходе визита заведующий отделом координации медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии «НМИЦ радиологии» Юрий Самсонов отметил:

«В планах нашего визита изучить работу Самарского областного онкологического диспансера и онкологическую службу города Тольятти, работу хирургических, радиотерапевтических и химиотерапевтических отделений. Также мы посетим несколько центров амбулаторной онкологической помощи Самары и Тольятти».



Рабочий визит специалистов федерального центра продолжится в г.о. Тольятти. Специалисты ознакомятся с работой Тольяттинской городской больницы №5 и центром амбулаторной онкологической помощи.

Фото: минздрав СО