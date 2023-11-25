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В семье супругов из Самары родился 11-ый ребенок

25 ноября 2023 15:13
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Старший ребенок в семье — единственная дочка.

Накануне Дня матери из областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали многодетную маму. В семье супругов Жанны и Вадима Сапожниковых из Самары родился 11-ый ребенок — маленький Кирилл.

Необходимую помощь маме и малышу оказали врачи Перинатального центра. Специалисты приняли участие и в торжественной выписке.

 «Поздравляем вас с прибавлением в семействе. Вы — образец для всей Самарской области. Желаем мира, счастья, любви, а главное — здоровья вам и вашим детям», — отметила руководитель Перинатального центра, заместитель главного врача больницы имени В.Д. Середавина Татьяна Тезикова.

 Дома малыша ждут 9 братьев: младшему — полтора года, а старшему — 18. Старший ребенок в семье — единственная дочка, 19-летняя Ольга.

 «Все наши дети дома, ждут встречи с маленьким. Они помогают друг другу, старшие присматривают за младшими. Я сама выросла в многодетной семье», — поделилась Жанна, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Теги: Медицина Самара

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