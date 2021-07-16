В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП

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В селе Светлый ключ Красноярского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области ведутся работы по возведению нового фельдшерско-акушерского пункта.

В этом году в рамках в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

В настоящее время подготовлено основание под размещение ФАП в селе Красноярского района, выполняется сборка каркаса.

«В этом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения новые условия для оказания медицинской помощи будут созданы для более 280 жителей села Светлый ключ и фельдшера, которая более 20 лет работает в селе, — отметил главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов. – Пока помощь жители получают в медицинском пункте, расположенном в приспособленном помещении. Но до конца года будет возведено новое модульное здание ФАПа. В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районе возвели также 2 фельдшерско-акушерских пункта и один офис врача общей практики».

Фото: соцсети