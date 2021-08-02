В селе Светлый ключ Красноярского района  продолжаются работы по возведению нового ФАПа

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области в селе Светлый ключ Красноярского района продолжаются работы по возведению нового фельдшерско-акушерского пункта.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

Руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Ирина Скворцова совместно с представителями администрации больницы проконтролировали проведение строительных работ в Красноярском районе.

«На сегодняшний день в селе Светлый ключ подготовлено основание под размещение фельдшерско-акушерского пункта, установлен металлокаркас, завершается монтаж ограждающих конструкций и утепления стен», — отметила Ирина Скворцова.

Напомним, комфортные условия для оказания медицинской помощи будут созданы для более 280 жителей населенного пункта и фельдшера, которая более 20 лет работает в селе.

Фото из открытых источников