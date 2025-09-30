 В селе Пригорки Исаклинского района возводится современный ФАП

97

В населенном пункте Исаклинского района возводится современный фельдшерско-акушерский пункт. Напомним, новые условия для оказания медпомощи будут созданы благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



На сегодняшний день полностью завершены работы по заливке фундамента и возведению стен будущего медицинского объекта.



Возведение нового ФАПа поможет сделать доступнее оказание первичной медико-санитарной помощи для жителей села Пригорки, где проживает около 110 человек. Старый медпункт был закрыт по причине аварийного состояния. Сейчас медицинское обслуживание населения осуществляется с помощью выездного передвижного фельдшерско-акушерского пункта.



«Открытие в Пригорках собственного ФАПа, где будет постоянно работать специалист, поможет людям и существенно приблизит медицинскую помощь. Фельдшер будет работать ежедневно, по графику будут организованы консультации узких специалистов, - рассказал главный врач Исаклинской ЦРБ Сергей Наумов. - Новый ФАП позволит обеспечить жителям села регулярное и качественное медицинское обслуживание: проведение профилактических осмотров, оказание неотложной помощи, выполнение медицинских процедур и диспансерное наблюдение".

Фото: минздрав СО