В селе Песочное Безенчукского района возвели новый фельдшерско-акушерский пунк

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В селе Песочное Безенчукского района возвели новый фельдшерско-акушерский пункт за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Теперь получать первичную медико - санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в нём будут более 800 жителей. Новый модульный медицинский пункт полностью соответствует современным стандартам — оснащен необходимой мебелью и медицинским оборудованием.

Новый ФАП находится в центре села рядом со школой. В образовательном учреждении медработник будет проводить регулярные медицинские осмотры. На территории села находится градообразующее предприятие, где работают более 100 человек, а также действуют фермерские хозяйства. Для сотрудников будут организованы выезды специалистов для проведения диспансеризации на рабочих местах.

«На машинах неотложной помощи будут доставлять жителей старше трудоспособного возраста в Безенчукскую больницу. В ФАП будут по графику выезжать узкие специалисты. Это позволит получать комплексную медицинскую помощь на территории села. Ранее в ФАПе приём вела медицинская сестра. На данный момент к работе приступит молодой и активный фельдшер», - подчеркнула заместитель главного врача Безенчукской ЦРБ Надежда Алещенкова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в селах Макаревка и Троицкое Безенчукского района.

Фото: минздрав СО