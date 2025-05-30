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В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП

30 мая 2025 17:31
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На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.

С апреля 2025 года в селе Несмеяновка Алексеевского района возводят одиннадцатый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций. Пациенты получают медицинскую помощь в приспособленном помещении.

 "Получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе будут около 200 человек. В нём будут созданы комфортные условия для фельдшера и жителей села. Объект оснастят необходимым оборудованием и создадут все условия для маломобильных пациентов", - отметила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году также будут возведены 2 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта в селе Семеновка и поселке Новая Жизнь Нефтегорского района. Оставшиеся в районе ФАПы планируется модернизировать до 2030 года. Жителям небольших населенных пунктов медицинская помощь оказывается мобильными медицинским бригадам и ФАПами.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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