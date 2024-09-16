В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 

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Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.



По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области. Один из них появится в этом году в Алексеевском районе.



Ранее помощь пациентам оказывалась в приспособленном помещении. На время строительства ФАПа в соответствии с графиком в село продолжит выезжать врач общей практики.



«На сегодняшний день расчищена площадка, уже стартовало строительство ФАПа одновременно с благоустройством прилегающей территории», – рассказала главный врач Нефтегорской центральной районной больницы Наталья Мухортова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО