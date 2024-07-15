В селе Денискино обновили офис врача общей практики

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Жители села Денискино и близлежащих населённых пунктов Шенталинского района получают необходимую помощь, проходят диспансеризацию и профосмотры в обновлённых условиях. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в здании офиса врача общей практики выполнен капитальный ремонт.



«Проведен частичный ремонт кровли, обновление входной зоны, замена систем отопления, водоснабжения и освещения», – рассказал главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.



Прием пациентов в обновлённом офисе продолжают вести две медицинские сестры и врач общей практики по графику.



«Наш офис действительно преобразился, стал уютнее и светлее. А главное, теперь наши жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом», – отметила медсестра Расиля Галяутдинова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в регионе в рамках нацпроекта планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений. Также напоминаем, что в рамках опережающего финансирования в 2023 году проведен капитальный ремонт 12 объектов.

Фото: минздрав СО