Доступность медицины: благодаря нацпроекту в селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт.

Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов. Новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возведено в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

«Население довольно, что будет решен вопрос с доступностью медицины. Строительная часть завершена, объект принят. Сейчас мы занимаемся оформлением лицензии и рассчитываем, что ФАП начнет работу до конца текущего года. Помощь в нем будут получать 130 жителей села», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Камышлинской больницы Масхут Хакимов.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению нового пункта. Для работы в нем проходит подготовку специалист.

«Такое обновление сельских медицинских подразделений крайне важно для района. Кардинально повышается доступность медицинской помощи . Жители села смогут ежедневно получать квалифицированную помощь. Мы сможем проводить не только лечебную, но и, что особенно важно, профилактическую работу, направленную на раннее выявление заболеваний», — подчеркнул Масхут Хакимов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО