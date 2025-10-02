Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Архив новостей
Октябрь 2025
В селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт

2 октября 2025 16:45
146
Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов.

Доступность медицины: благодаря нацпроекту в селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт.

Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов. Новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возведено в рамках мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

«Население довольно, что будет решен вопрос с доступностью медицины. Строительная часть завершена, объект принят. Сейчас мы занимаемся оформлением лицензии и рассчитываем, что ФАП начнет работу до конца текущего года. Помощь в нем будут получать 130 жителей села», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Камышлинской больницы Масхут Хакимов.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению нового пункта. Для работы в нем проходит подготовку специалист.

«Такое обновление сельских медицинских подразделений крайне важно для района. Кардинально повышается доступность медицинской помощи . Жители села смогут ежедневно получать квалифицированную помощь. Мы сможем проводить не только лечебную, но и, что особенно важно, профилактическую работу, направленную на раннее выявление заболеваний», — подчеркнул Масхут Хакимов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

