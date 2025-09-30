В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлиники

122

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Богатовском районе завершается капитальный ремонт поликлиники. Проведены необходимые внутренние отделочные работы. Обновлено напольное покрытие, заменены инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и безопасную работу всех систем здания.

"Современные условия, созданные в ходе капитального ремонта, направлены на улучшение качества медицинского обслуживания и обеспечение безопасности пациентов. Совсем скоро в обновленной поликлинике будут получать медицинскую помощь порядка 11 тысяч жителей района. Теперь отделение разделено на две зоны - взрослую и детскую, что позволяет избежать пересечений потоков пациентов и минимизировать риск распространения инфекций", - подчеркнула главный врач Богатовской центральной районной больницы Юлия Полушкина.

Особое внимание уделено организации пространства для юных пациентов. Во входной группе оборудованы специальные зоны для здоровых детей, где они могут подождать приема в комфортных условиях. Для детей с температурой и вирусными инфекциями предусмотрен отдельный фильтр-бокс, что позволяет предотвратить контакт и распространение заболеваний.

В детской зоне появилась комната матери и ребенка, что делает посещение поликлиники более удобным для семей с маленькими детьми. Удобная навигация и наличие отдельной детской регистратуры помогут быстро найти нужный кабинет и получить необходимую информацию.

Фото: минздрав СО