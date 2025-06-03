В СамГМУ прошел XII форум молодых кардиологов

177

В Самарском государственном медицинском университете прошел XII форум молодых кардиологов «Кардиология: на стыке Европы и Азии». Он собрал на своей площадке специалистов со всей России и из стран ближнего зарубежья. Организаторами форума выступили Российское кардиологическое общество (РКО) и СамГМУ.

На форуме обсудили вопросы клинической и фундаментальной кардиологии, интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии, междисциплинарных проблем в кардиологии. Научная программа включала лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, обучающие семинары и мастер-классы, секционные заседания. Также прошел конкурс молодых ученых на русском и английском языках, конкурс клинических случаев и командный конкурс Кардиоквест для молодых кардиологов.

В открытии форума приняли участие генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России, президент РКО, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, а также по Запорожской и Херсонской областям, академик РАН Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, ДНР и ЛНР, академик РАН Сергей Бойцов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, вице-президент РКО, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Самарской области, заведующий кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ Дмитрий Дупляков и председатель рабочей группы «Молодые кардиологи» РКО, врач кардиолог Центра легочной артериальной гипертензии НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) Ирина Ляпина.

«Болезни системы кровообращения занимают лидирующие позиции как в структуре заболеваний, так и в структуре смертности. Поэтому им мы должны уделять самое пристальное внимание, внедрять все технологии и использовать все возможности. В этом помогают мероприятия национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Они нацелены на главное - сбережение здоровья и увеличение продолжительности жизни», - подчеркнул Андрей Орлов.

Участие в форуме приняли более 1300 специалистов из 132 городов России и восьми зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Украины и Таджикистана.

«Самара уже в четвертый раз принимает молодых кардиологов, здесь же состоялся первый форум в 2012 году, – говорит Дмитрий Дупляков. - Они продолжают дружить, делают совместные проекты, вместе консультируют пациентов, растут вместе. И те, кто в 2012 году были здесь молодыми кардиологами, учились, сегодня уже выступают в качестве спикеров и делятся своими научными наработками».

Фото: пресс-служба СамГМУ