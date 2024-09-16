В СамГМУ разрабатывают «умный» миограф

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России работают над созданием «умного» миографа MioSprut - бионического диагностического устройства с программным комплексом для занятий спортом, фитнесом, а также для реабилитации. Разработку ведут на базе Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Уже получен прототип устройства.

MioSprut включает в себя миограф – устройство для измерения активности мышц с ЭМГ-датчиками, акселерометром и гироскопом, приложением для смартфона или компьютера, систему обработки сигналов и их визуализации. ЭМГ-датчики измеряют силу напряжения мышц во время тренировки или в процессе реабилитации и передают информацию на смартфон. Специальный софт преобразует данные в понятные графики и визуал.

Прототип устройства представили тренерам и специалистам по фитнесу в ходе специальной экскурсии, организованной Центром компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Участники экскурсии высоко оценили потенциал «умного» миографа. На основе обратной связи от спортсменов прототип доработают и к концу года передадут на апробацию.

Гостям также представили разработанную в СамГМУ «умную» одежду MioBody — современное диагностическое устройство, позволяющее объективно оценить уровень напряжения мышц во время тренировок.

«Экскурсия стала не только площадкой для демонстрации технологий, но и возможностью для тренеров внести свой вклад в развитие медицины и фитнеса, – отметил директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Алексей Комягин. - Честная обратная связь от профессионалов поможет доработать продукты, сделав их максимально полезными для пользователей. Мероприятие показало, как важно объединение науки и спорта для достижения общих целей. Участники ушли с новыми идеями и вдохновением, готовые применять полученные знания в своей практике. Это только начало сотрудничества, которое обещает быть плодотворным и значимым для всех сторон».

Фитнес-тренер Татьяна Левченко рассказала, что к ней часто обращаются люди с болями в спине, пояснице и шее, сутулостью, плохой гибкостью, отечностью, желанием вернуть мышечный тонус.

«Все эти недуги зачастую являются следствием малоподвижного образа жизни, – отмечает тренер. - В результате одни мышцы становятся слабыми из-за недостатка активности, а другие — чрезмерно напряженными. Это приводит к мышечному дисбалансу, который негативно сказывается на движениях. Однако правильные и разнообразные движения могут изменить ситуацию к лучшему. В этом контексте разработки СамГМУ могут стать отличным подспорьем для фитнес-тренеров. Они помогают визуализировать нагрузку на мышцы во время движения, что позволяет создавать более эффективные программы тренировок. В индивидуальных занятиях это дает возможность подобрать оптимальные упражнения для каждого клиента, учитывая его анатомические особенности и цели».

Фото: пресс-служба СамГМУ