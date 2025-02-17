В СамГМУ изготовлен и апробирован прототип пульсоксиметра с возможностью дистанционной передачи данных

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) изготовлен и апробирован первый функциональный прототип пульсоксиметра с Bluetooth-модулем для телемедицины. Он позволяет оценивать частоту пульса и сатурацию и дистанционно передавать данные врачу. В дальнейшем в пульсоксиметр будет также интегрирована функция измерения частоты дыхания. Работа ведется учеными Научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ совместно со специалистами Института инновационного развития СамГМУ в рамках государственного задания.

Прототип прошел успешную апробацию в Клиниках СамГМУ и продемонстрировал результаты измерений жизненно важных параметров, которые сопоставимы с показателями портативных и стационарных эталонов.

«По итогам 2024 года нашей командой разработан математический алгоритм аппаратного изменения частоты дыхания, который будет положен в основу второй версии прибора, – рассказал директор Научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин. - Таким образом, будет создан уникальный пульсоксиметр, сочетающий в себе возможность определения трех жизненно важных показателей состояния здоровья человека: сатурацию, частоту пульса и дыхания и их передачу на расстояние».

На данный момент в мире существует только одно подобное устройство, которое выпускается за рубежом и недоступно в России.

«Авторы не раскрывают ноу-хау, но анализ публикаций, посвященных их разработке, позволяет предположить, что был использован анализ вариабельности сердечного ритма по пульсовой волне, – говорит Андрей Гаранин. - Мы пошли другим путем и провели оценку амплитуды фотоплетизмограммы и сопоставили ее с фазами дыхательного цикла. Создание такого пульсоксиметра позволяет решить важную проблему интернальной медицины – аппаратное измерение частоты дыхания портативным прибором, в том числе, в амбулаторных и домашних условиях, поскольку в большинстве случаев врачи проводят измерение физикальным способом или оценивают частоту дыхания по показаниям прикроватных мониторов, которые имеются только в отделения реанимации и интенсивной терапии».

Разработка позволит проводить длительный, непрерывный амбулаторный дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью.

Также пульсоксиметр поможет оценивать жизненно важные показатели здоровья и передавать данные по беспроводным каналам связи при проведении профилактических мероприятий: периодических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, особенно в условиях дефицита медицинских кадров и для жителей отдаленных районов.

Завершить разработку планируется к концу 2025 года. Ожидается, что в дальнейшем на базе СамГМУ будет организовано серийное производство прибора.

Выполняя этот проект, СамГМУ стремится реализовать задачу импортоопережения и достижения технологического суверенитета в области медицины.

Фото: СамГМУ