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В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак  – 9400 доз

1 марта 2021 21:10
55
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.

В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции  – 9400 доз.

В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.

На сегодняшний день  привито более  102 000 человек, из них завершили вакцинацию почти 40  000 человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно  по  телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки  на портале необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице).

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию (по телефону 122 или на портале Госуслуг кнопка «Записаться в лист ожидания»), и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для  разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122, передает пресс-служба минздрава СО.

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Комментарии

Здравоохранение
1 марта 2021  21:10
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.
В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак  – 9400 доз
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона. Здравоохранение
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