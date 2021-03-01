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В Самарскую область поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 9400 доз.

В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 102 000 человек, из них завершили вакцинацию почти 40 000 человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки на портале необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице).

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию (по телефону 122 или на портале Госуслуг кнопка «Записаться в лист ожидания»), и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122, передает пресс-служба минздрава СО.