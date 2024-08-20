В Самарском онкодиспансере применяются современные методы диагностики и лечения рака легких

107

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере применяются современные методы диагностики и лечения рака легких благодаря техническому переоснащению в рамках национального проекта «Здравоохранение».



В операционной торакального отделения установлена стойка для выполнения видеоторакоскопических манипуляций. Оборудование позволяет выполнять малотравматичные операции и наблюдать за процессом непосредственно на мониторе.



«Ежедневно врачи торакального отделения проводят вмешательства по поводу доброкачественных и злокачественных образований легких, трахеи, бронхов, пищевода и средостения. В отделении регулярно используется весь арсенал современного оборудования. Новая техника значительно облегчает работу хирургов, сокращая время операции и повышая ее точность», - рассказал заведующий онкологическим отделением (торакальная онкология) онкодиспансера Николай Ляс.



В 2023 году специалисты торакального отделения диспансера выполнили 863 операции, в первой половине 2024 года - более 300 операций.



Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, в том числе и в Самарской области. Ежегодно выявляется более 1000 новых случаев.



Злокачественные новообразования легких на ранних стадиях протекают бессимптомно. Чтобы сократить риск выявления рака легких на поздней стадии, важно ежегодно проходить крупнокадровую флюорографию, которая позволит увидеть изменения в структуре легких и вовремя начать лечение.



Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в онкологическую службу региона планируется поступление 37 единиц медицинского оборудования.

Фото: минздрав СО