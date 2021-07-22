В самарской поликлинике №15 открыт новый амбулаторный центр компьютерной томографии

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Сегодня, 22 июля, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетили Самарскую городскую клиническую поликлинику №15 и осмотрели новый амбулаторный центр компьютерной томографии.

Такой центр был открыт ООО «Медицинский лучевой центр» на базе поликлиники и запущен в эксплуатацию с 12 июля 2021 года. Там обследуют пациентов с подозрением на заболевания органов дыхания, а также тех, кто проходит лечение на дому. КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии, который обладает низкой лучевой нагрузкой и позволяет проводить исследования с высокой детализацией, выдерживает вес до 200 кг.

Как отметил Александр Фетисов, КТ-центр открыт в самом крупном районе

Самары - Промышленном. «Здесь используются современные технологии, это не только высокотехнологичное оборудование, но и опыт, полученный в непростой предыдущий период. Здесь выстроена оптимальная логистика работы с пациентами. Осенью, зимой прошлого года, в начале этого года росло число людей, нуждающихся в таких исследованиях, поэтому Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым была поставлена задача по обеспечению доступности и качества таких услуг. Мы нарастили число КТ-центров, открыв новые на базе государственных учреждений и в рамках государственно-частного партнерства, и мы очень признательны нашим партнерам за это», - подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения региона, основным предназначением КТ-центра является диагностика новой коронавирусной инфекции и углубленная диспансеризация пациентов, которые уже перенесли эту инфекцию. «Сейчас мы все чаще наблюдаем «пролонгированный» COVID-19 и постковидные симптомы, которые усугубляют хронические состояния. За неделю центр уже принял 45 пациентов, из них половина – первичные. Потоки разделены по времени: в первую половину дня на исследования направляются пациенты с острой симптоматикой, а во вторую – плановые пациенты», - сообщил Армен Бенян.

«КТ-центр работает в рамках системы обязательного медицинского страхования, и все лечебные учреждения имеют возможность направить на данную услугу пациентов, в том числе направляем и мы», - добавила главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

Повышение доступности и качества медицинской помощи – часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Ценность амбулаторной компьютерной томографии заключается и в том, что она позволяет разгрузить стационарное звено и службу скорой помощи. «Думаю, что этот опыт, который сейчас для нашей области является передовым, в ближайшее время мы будем тиражировать», - отметил министр.

Фото: пресс-служба облправительства