В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате

Современное оборудование установлено в Самарскую городскую поликлинику №13 благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.

«Цифровая рентгенография характеризуется более высокой скоростью съемки и обработки изображений по сравнению с традиционными аналоговыми аппаратами. Это приводит к сокращению времени на выполнение диагностических процедур, что позволяет увеличить пропускную способность рентгенологических кабинетов и повысить объем выполняемых исследований», - подчеркнула главный врач поликлиники Анна Кравец.

По словам заведующего отделением рентгенографии Анжелики Жулиной, современное оборудование оснащено высокочувствительными детекторами, что обеспечивает значительное улучшение качества получаемых изображений.

«Благодаря специализированному программному обеспечению, интегрированному в рабочие станции врачей, осуществляется высокоточная обработка и анализ рентгенографических данных. Это включает в себя выделение интересующих областей, проведение сложных измерений и выполнение детального анализа структурных элементов. Данные функции являются ключевыми для обеспечения высокой степени визуализации и точности описания патологических изменений», - отметила Анжелика Жулина.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона будет поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

