Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате

29 октября 2025 15:10
67
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.

Современное оборудование установлено в Самарскую городскую поликлинику №13 благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.

«Цифровая рентгенография характеризуется более высокой скоростью съемки и обработки изображений по сравнению с традиционными аналоговыми аппаратами. Это приводит к сокращению времени на выполнение диагностических процедур, что позволяет увеличить пропускную способность рентгенологических кабинетов и повысить объем выполняемых исследований», - подчеркнула главный врач поликлиники Анна Кравец.

По словам заведующего отделением рентгенографии Анжелики Жулиной, современное оборудование оснащено высокочувствительными детекторами, что обеспечивает значительное улучшение качества получаемых изображений.

«Благодаря специализированному программному обеспечению, интегрированному в рабочие станции врачей, осуществляется высокоточная обработка и анализ рентгенографических данных. Это включает в себя выделение интересующих областей, проведение сложных измерений и выполнение детального анализа структурных элементов. Данные функции являются ключевыми для обеспечения высокой степени визуализации и точности описания патологических изменений», - отметила Анжелика Жулина.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона будет поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025, 15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы. Здравоохранение
611
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025, 14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров. Здравоохранение
387
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025, 19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый. Здравоохранение
557
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
29 октября 2025  15:20
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
50
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
29 октября 2025  15:10
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
67
Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены.
28 октября 2025  22:14
Терапевт рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями
510
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
28 октября 2025  20:15
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
390
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025  15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
614
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025  14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
394
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
27 октября 2025  23:13
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
641
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025  19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
560
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
27 октября 2025  17:28
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
539
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
27 октября 2025  16:58
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
534
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15370
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
160
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
206
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
376
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1122
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
375
