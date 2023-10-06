В Самарской области пациенткам с раком молочной железы помогает мультидисциплинарная команда специалистов

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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере созданы современные условия для оказания помощи пациенткам с раком молочной железы. Одним из важных этапов является реабилитация. Она помогает восстановить функциональные нарушения в организме после радикального хирургического лечения и психоэмоциональное состояние женщин.



Проведение реабилитации организовано в стационарном отделении женщинам сразу после проведения хирургического лечения.



Восстановительное лечение проводится мультидисциплинарной реабилитационной командой специалистов во главе с врачом физической и реабилитационной медицины. Для улучшения физического и психоэмоционального состояния женщин проводятся следующие мероприятия:

лечебная физкультура

массаж

физиотерапевтические процедуры

психотерапия.



«Реабилитация - многоэтапный процесс, который должен носить непрерывный характер. Медицинская реабилитация онкологических больных в нашем диспансере осуществляется с 2004 года. Индивидуальные комплексные программы составляются с учетом особенностей заболевания и этапов лечения. Они выполняются высококвалифицированными специалистами на новейшем медицинском оборудовании. В этом году в отделение поставлено новое оборудование, которое позволит оказывать реабилитационную помощь еще на более высоком уровне», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Татьяна Сивохина.



Как рассказала врач, в первой половине этого года в онкологическом диспансере 157 пациенток с раком молочной железы прошли реабилитацию в условиях стационара, а еще более 2 000 женщин - в амбулаторных условиях.



Благодаря современным технологиям рак молочной железы успешно поддается лечению в более чем 90% случаев при условии своевременного выявления.

Для раннего выявления болезни важно своевременно проходить профилактические обследования. В рамках программы диспансеризации всем женщинам в возрасте с 40 до 75 лет 1 раз в 2 года проводится маммография. Пациенткам с доброкачественными заболеваниями молочной железы рекомендуется ежегодно делать УЗИ, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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