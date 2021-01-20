В Самарской области власти разрешили получать справки для школьников после болезни дистанционно

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В Самарской области в ходе заседания регионального оперативного штаба обсуждался вопрос выдачи медицинских справок после болезни.

А именно - о бланках, который предоставляются в учебные заведения в том случае, если ученик пропустил занятия по причине болезни. В итоге, власти приняли решение проработать возможность получения таких справок в дистанционном формате.

Первый приём и осмотр больного должен будет провести врач. Школьный медицинский работник сам сможет забрать необходимый документ из поликлиники и предоставить его в учебное заведение.

Сами же родители ранее заявляли о том, что посещать медицинские учреждения с целью забрать справку - неоправданный риск в текущей эпидемиологической ситуации. Но документы предоставить нужно для того, чтобы подтвердить выздоровление ребёнка и не подвергать его риску, сообщает ПроГородСамара.