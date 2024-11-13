В Самарской области стало меньше заболевших коронавирусом

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Однако болезнь еще свирепствует на территории региона.

— В Самарской области по итогам 45 недели показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 48,6, что на 2,2% ниже, чем на 44 неделе. За сутки зарегистрировано 114 случаев заболевания. Показатель на 100 тысяч населения составил 3,63. Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 17 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Богатовском районе, Отрадном, Похвистнево, Пестравском и Большеглушицком районе, — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

К слову, в конце октября средний показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения по региону был еще выше, чем сейчас. Правда, тогда опасных территорий, где цифры были выше, насчитывалось всего восемь. В лидерах значились Похвистнево, Тольятти, Новокуйбышевск и Большеглушицкий район, пишет 63.ру.