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В Самарской области развивается центральный архив медицинских изображений

26 февраля 2024 15:43
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Он позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде.

Это одна из ключевых централизованных подсистем. ЦАМИ создана в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

«Центральный архив медицинских изображений позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде. В первую очередь - КТ, МРТ, рентгеновские снимки. В настоящее время в 79 медицинских организациях к системе подключены 417 единиц диагностического оборудования - компьютерные, магнитно-резонансные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы. За время эксплуатации системы в центральный архив загружено более 4,8 млн исследований, включая 1,5 млн. компьютерных томографий», - рассказал руководитель управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

С помощью ЦАМИ:
-гарантируется сохранность электронной медицинской карты пациента
-обеспечивается возможность проведения дистанционного консультирования, получения второго и третьего мнений на результаты исследований
-обеспечивается подключение медицинских изделий с искусственным интеллектом для более быстрой и точной постановки диагноза врачом.

«Наиболее активно развивается направление маммографического скрининга и пересмотра 100% маммографических исследований, выполненных в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Эти мероприятия направлены на повышение выявляемости новообразований на самых ранних стадиях и своевременное принятие мер для сохранения и продления здоровой жизни», - отметил Егор Ефимов.

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - приоритетное направление нацпроекта. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию информационных сервисов для пациентов и медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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