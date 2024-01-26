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В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по охране репродуктивного здоровья

26 января 2024 17:50
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В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол.

В министерстве здравоохранения под председательством врио министра Армена Беняна прошел межведомственный круглый стол, посвященный вопросам  охраны здоровья жителей репродуктивного возраста и семей с детьми.

В мероприятии приняли участие представители министерств здравоохранения, образования, социально-демографической и семейной политики,  а также главные внештатные специалисты ведомства.

«2024 год объявлен нашим Президентом Годом семьи. Благодаря национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография" мы активно планируем и реализуем дополнительные мероприятия по  сбережению и укреплению здоровья каждого члена семьи, профилактике заболеваний, медицинскому сопровождению молодых пар, планирующих стать родителями, а также поддержке беременных женщин. Значимые вопросы повышения рождаемости находятся в межведомственной плоскости и сегодня с коллегами предметно обсудили их. По итогам  совместно разработаем  региональный план, реализация которого поможет сделать важный рывок в сохранении репродуктивного здоровья наших жителей и исполнении самых счастливых планов семей, связанных с рождением детей»,– отметил Армен Бенян. 

В центре внимания экспертов:

- оценка репродуктивного здоровья жителей региона в рамках диспансеризации
- оптимизация процесса  сопровождения беременных женщин
- эффективность реализации  регионального проекта по диагностике репродуктивного здоровья молодоженов
- развитие школ репродуктивного здоровья подростков и молодежи, проведение лекториев 
- создание Центра охраны здоровья семьи и репродукции 
- разработка регионального  проекта по охране мужского здоровья
- вопросы заболеваемости раком шейки матки  среди женщин репродуктивного возраста и возможности  вакцинопрофилактики.

Теги: Медицина Самара

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