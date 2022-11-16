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В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа

16 ноября 2022 19:35
171
Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.

 «Несмотря на низкий уровень заболеваемости гриппом, который подкрепляется высокими темпами вакцинации, мы не можем утратить бдительность, — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова. — Вирус гриппа постоянно видоизменяется, копит силы, и победить его можно только с помощью вакцинации. Мы должны сформировать преграду для распространения инфекции в виде широкой иммунной прослойки».

Врач напоминает, тяжелое течение болезни сопряжено с серьезными осложнениями, которые могут представлять угрозу для жизни. Болезнь стремительно поражает легкие, нарушает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

 «У больного может развиться миокардит, инфекционно-токсический шок, отек головного мозга, — грипп может быть молниеносным, — подчеркивает Елена Алексеевна. — Прививка создаст необходимую защиту для вашего организма. Вакцинироваться необходимо в первую очередь детям, людям старше 60 лет, имеющим хронические заболевания. Не должны забывать о себе и молодые здоровые люди, которые могут принести заболевание в свои семьи».

Ежегодно состав вакцины обновляется. В медучреждениях региона используются вакцины, содержащие все актуальные штаммы вируса.

Ежегодная вакцинация от гриппа в сочетании с регулярной иммунопрофилактикой COVID-19 — каждые 6 месяцев — позволит минимизировать риски развития осложнений.

Можно одновременно укрепить защиту от обоих заболеваний. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.

 

Фото:   ru.freepik.com

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