В Самарской области пожилым пациентам с признаками когнитивных нарушений помогают в «Школе памяти»

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В Самарской области на базе дневных стационаров областной психиатрической больницы реализуется реабилитационная программа «Школа памяти» для людей с начальными признаками когнитивных нарушений.

Она позволяет предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.



«Важная составляющая часть работы психиатрической службы – профилактика тяжёлых психических расстройств и повышение качества жизни пациентов старшей возрастной группы.

Занятия направлены:

на тренировку познавательных функций - когнитивный тренинг,

активирующую лечебную физкультуру с учётом индивидуальных возможностей пациента

организацию досуговых мероприятий

необходимую медикаментозную терапию.



Всё это способствует формированию «когнитивного резерва» и является залогом того, что даже при развитии заболевания головного мозга, способного привести к деменции, нарушения проявятся позже, а значит, увеличивается период более активной, самостоятельной жизни пациента, профилактируется прогрессирование болезни», - рассказал главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер.



Значимую роль в профилактике занимают мероприятия, направленные на устранение или уменьшение влияния факторов риска:

контроль уровня артериального давления, сахара и холестерина в крови

профилактика гиподинамии - малоподвижного образа жизни

своевременное лечение эмоциональных расстройств - повышенной тревоги и депрессии,

нарушений сна.



Записаться в «Школу памяти» может любой желающий.



Курсы проводятся по адресам:

Самара, ул. Арцыбушевская, 102 тел: 8 (846) 332-25-91

Самара, ул. Карла Маркса, 478 тел: 8 (846) 958-96-76

Чапаевск, ул. Медицинская, 3 тел: 8 (846) 39-232-08

Новокуйбышевск, ул. Кутузова,10 тел: 8(846) 35-691-58

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