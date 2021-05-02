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В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах

2 мая 2021 18:50
340
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах

Где-то, говорят, идет глобальное потепление. Возможно. Но ходит оно совсем по другим странам и регионам. А у нас другие новости. В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах. Речь идет, например, о коронавирусном стационаре Самарской городской больницы №4. 

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, не везде потребовались такие решительные шаги. Проверка областного минздрава показала, что еще в 25 проверенных медучреждениях с круглосуточным пребыванием пациентов температура нормальная и подача тепла не требуется. Среди них самарские больницы им. В.Д. Середавина, им. Н.И.Пирогова и т.д. При необходимости учреждения будут подавать заявки на отопление.

Говорят «Прохладно, не май месяц». Но не в нашем случае. Уже май, но еще прохладно. Ждем.

Теги: отопление пациенты

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