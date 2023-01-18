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В Самарской области отмечается тенденция к снижению женского алкоголизма

18 января 2023 14:28
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Об этом сообщил главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.

За последние 5 лет в регионе фиксируется устойчивая тенденция к снижению числа женщин с синдромом зависимости от алкоголя. Об этом сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.

 «Среди пациентов наркологической службы женщин значительно меньше, чем мужчин — почти в пять раз, — рассказал главный внештатный специалист. — Отмечаем тенденцию к уменьшению количества заболевших. Это важный показатель эффективности работы психиатров-наркологов и той масштабной информационной работы по профилактике употребления спиртных напитков, которая проводится в Самарской области».

Андрей Щербань подчеркнул, у женщин алкоголизм развивается особенно стремительно. Разрушительная зависимость, в основе которой — хроническое отравление организма этанолом, — может развиться практически незаметно для женщины и ее близких.

 «Женщинам необходимо беречь свой организм от влияния этанола. Из-за психических, физических, эндокринных особенностей организма женский алкоголизм отличается от мужского. Он развивается быстрее, приводит к стремительной психической деградации, разрушению внутренних органов вследствие интоксикации, — отметил Андрей Валериевич. — На фоне регулярного употребления спиртных напитков развиваются такие патологические состояния как болезнь печени, снижение иммунитета, нарушения в работе сердца и сосудов, онкологические заболевания, психоневрологические расстройства, энцефалопатия. Необратимый вред наносится репродуктивному здоровью. При появлении патологической тяги к спиртным напиткам, неглубоких алкогольных амнезий необходима срочная помощь врача-психиатра-нарколога. Врач подберёт индивидуальный план лечения. Подчеркну, только полный отказ от употребления алкоголя — залог здоровья и ответственного отношения к своей жизни», сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:  пресс-служба минздрава СО

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Здравоохранение
Об этом сообщил главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.
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В Самарской области отмечается тенденция к снижению женского алкоголизма
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