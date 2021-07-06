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В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»

6 июля 2021 11:53
159
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»

В этом году впервые медицинские сестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер». Одной из первых такую меру соцподдержки получила медсестра из Кинель-Черкасского района. Галина Бородина в сельскую местность переехала из Самары и устроилась на работу в районную больницу. 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Развитие системы здравоохранения, поддержка медработников - в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - реальная мера  социальной поддержки, позволяющая привлечь медицинских работников в сельскую местность и малые города.

В связи с тем, что с 2020 года Кинель-Черкасский район отнесен к особо удаленным территориям, по этим программам выплаты специалистам, которые приезжают работать в сельскую местность, увеличены. Так, в прошлом году на работу в районе устроилось 8 земских докторов: врач-невролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, офтальмолог, врач-стоматолог-хирург, врач по паллиативной медицине, 2 врача-педиатра участковых. Они уже получили выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. 

По программе «Земский фельдшер» в 2020 году трудоустроено 3 фельдшера скорой медицинской помощи.  Они получили выплаты в размере 750 тысяч рублей. 

«В 2021 году по программе «Земский фельдшер» расширен перечень специальностей, по которым у нас могут быть трудоустроены медицинские работники. Поэтому сейчас в фельдшерско-акушерские пункты могут трудоустраиваться не только фельдшеры, но и медицинские сестры, и акушерки, - пояснила и.о.заместителя главного врача по поликлинической работе  Кинель-Черкасской центральной районной больницы Нина Лохова. - Эта программа уже стартовала, и в ФАПе в селе Сарбай работает медицинская сестра, которая также получила выплату в размере 750 тысяч рублей.  Программы способствуют привлечению кадров в медицину, кроме того, администрация у нас обеспечивает работников административным жильем. Это одна из мер поддержки, один из главных стимулов для привлечения кадров в сельскую местность. В районе возводятся новые модульные ФАПы, очень удобные, с хорошими условиями труда, поэтому туда с удовольствием устраиваются и фельдшеры, и медицинские сестры».

За несколько лет в Самарской области в центральные районные больницы и города с населением до 50 тысяч человек (Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево) приехали более 800 врачей и 100 фельдшеров.

Порядка 100 медработников получили выплаты в прошлом году. Еще столько же планируется поддержать в этом. Более 20 сотрудников медучреждений соцподдержку уже получили. 

 

Теги: В центре внимания выплаты Земский фельдшер медсестры программа «Земский фельдшер»

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