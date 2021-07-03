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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области хотят заморозить рост цен на лекарства

3 июля 2021 12:41
89
В Самарской области хотят заморозить рост цен на лекарства

Стали известны новые размеры предельных надбавок на лекарства в аптеках Самарской области. Проект приказа опубликовали на сайте регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

— Речь идет о жизненно важных и и важнейших лекарственных препаратах. Предполагается, что поставщики не смогут без оснований увеличивать цены на медикаменты за пределами установленных рамок, — следует из опубликованных документов.

Чиновники выделили две основные группы лекарств, на которые необходимо сдерживать цены. В первую вошли препараты, включенные в перечень жизненно важных и важнейших. Для оптовых покупок медикаментов установили следующие предельные надбавки:

  • для лекарств стоимостью до 100 рублей включительно — 23%;
  • от 100 до 500 рублей включительно — 17%;
  • свыше 500 рублей — 12%.

При розничной же поставке будут действовать иные границы:

  • до 100 рублей — 37%;
  • от 100 до 500 рублей — 32%;
  • от 500 рублей — 27%.

Во вторую категорию попали наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые лекарства, также включенные в перечень жизненно важных и важнейших препаратов. Однако здесь не стали распределять надбавки по ценовым категориям. Для оптовых поставок максимальная надбавка не должна превышать 40%, для розничных — до 75%, пишет 63.ру.

Пока что проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Если у специалистов не возникнет замечаний, его передадут на подпись руководителю департамента ценового и тарифного регулирования Алёне Гаршиной. Ожидается, что документ вступит в силу уже 1 октября 2021 года.

Теги: лекарства рост цен цены

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