В Самарской области 150 тяжелобольных детей бесплатно пройдут комплексные консультации специалистов

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150 тяжелобольных детей бесплатно получат консультации эрготерапевта, психолога, профильных врачей, специалистов по АДК и образованию, а родители, благодаря юристам и социальным координаторам, смогут узнать, на какую помощь они могут рассчитывать от государства.

В Самарской области стартовал проект «Семья особого ребенка: маршрут жизни», реализуемый благотворительным фондом «ЕВИТА» в партнерстве с региональными министерствами здравоохранения и социально-демографической и семейной политики при поддержке «Фонда президентских грантов». Первоочередная задача проекта – выявить семьи с тяжелобольными детьми и помочь им определиться с маршрутом развития и реабилитации особого ребенка.

Организованные выезды в города и районы Самарской области будут проходить до 31 мая 2023 года. Специалисты составят "Дорожную карту" для каждой семьи с маршрутизацией по профильным врачам, окажут содействие в прохождении обследований и предоставят помощь психолога, социального работника и юриста.

Как отмечают специалисты БФ «ЕВИТА», в настоящее время информированность родителей детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в Самарской области повысилась, однако возникают новые проблемы, которые требуют консультации и помощи извне: вопросы оформления инвалидности, социальных льгот, лекарственного обеспечения, получения технических средств реабилитации с учетом всех физических особенностей ребенка, маршрутизация по реабилитационным центрам региона и многое другое, влияющее на качество жизни всей семьи.

Принять участие в проекте могут семьи с тяжелобольными детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Для участия необходимо перейти по ссылке и заполнить форму https://forms.gle/ Q7ErxC6AsB1fyqxe6