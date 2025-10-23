Я нашел ошибку
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование

23 октября 2025 16:10
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование

В Самарской области уделяется особое внимание оказанию всей необходимой помощи ветеранам специальной военной операции, в частности медицинской. Обеспечение льготными глазными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В настоящее время лечение прошли уже 12 пациентов.

В областную офтальмологическую больницу обратился ветеран СВО после травмы, полученной в результате боевого ранения. После осмотра и подготовки конъюнктивальной полости ему провели протезирование глаза. Содействие в получении своевременной медицинской услуги оказал Самарский филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

«Надежда Владимировна сделала мне замечательный глаз. Кто не знает о протезе, и не отличает от настоящего глаза. За что я ей очень благодарен», - рассказал ветеран СВО Александр Верхов.

Сейчас мужчина прошел социальную реабилитацию, смог вернуться к нормальной жизни, вместе с женой воспитывает трех дочерей и работает на заводе.

«Оказание и организация глазопротезной помощи осуществляется в условиях лаборатории глазного протезирования, созданной в 1980 году на базе нашей больницы, - отметила главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова. -  Штат лаборатории включает двух глазопротезистов (медицинская сестра и художник-глазопротезист) и  офтальмохирурга-консультанта, которые тесно взаимодействуют в процессе работы. Задача специалистов лаборатории - не просто подобрать форму и размер протеза, а вручную с помощью красок, воссоздать уникальный рисунок радужной оболочки глаза, но еще и вернуть человеку уверенность в себе».

Глазной протез является техническим средством реабилитации и выполняет лечебную и косметическую функцию. После удаления глаза протез защищает глазную полость от раздражающего действия внешней среды: ветра, холода, пыли; препятствует завороту ресничного края век вовнутрь. Глазной протез сохраняет форму конъюнктивальной полости, препятствует укорочению сводов. Поддерживает веки, обеспечивая функционирование их мышц, и помогает сохранить правильное положение слезных точек и слезных канальцев.

За 20 лет работы художник-глазопротезист офтальмологической больницы Надежда Сорокина помогла многим пациентам: «Пациенты нашего кабинета лаборатории глазопротезирования – это особые пациенты. Тем, кто не имеет глаза, требуется особенное внимание. Для таких пациентов очень важно создать чувство комфорта и уверенности в жизни. А для этого нужно сделать ему хороший протез, красивый».

По словам главного врача, после установки протеза специалисты продолжают наблюдать за пациентом, проверяя правильность ношения и внешний вид протеза.

«Мы сопровождаем пациента на каждом этапе — от установки до дальнейшего использования протеза.  До конца года, в случае появления таких нуждающихся пациентов, больница готова их взять на учет, подготовить и провести протезирование», - подчеркнула Ольга Васильевна.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование
23 октября 2025  16:10
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование
