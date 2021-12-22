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В Самарской горбольнице №10 будет внедрена новая модель оказания первичной помощи

22 декабря 2021 19:12
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В детском поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершается ремонт.

В детском поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершается ремонт входной группы в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области при участии жителей.

В регионе реализуется проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства, направленных создание наиболее комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«В ходе ремонта обновлена входная группа, выполнены внутренние отделочные работы на втором этаже здания, где находятся кабинеты врачей-педиатров, — рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — В обновленных помещениях будут созданы зоны комфортного ожидания для маленьких пациентов и их родителей, игровая зона. Яркая и удобная система навигации поможет посетителям при необходимости быстро сориентироваться и попасть в нужный кабинет».

В этом году ремонтно-планировочные работы в рамках создания новой модели оказания первичной помощи ведутся на базе 9 медучреждений области.

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