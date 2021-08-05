В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступило новое высокотехнологичное оборудование. Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение». В развитии системы здравоохранения, усилении работы по раннему выявлению заболеваний, активном использовании современного оборудования и новых методов лечения, в том числе, стратегия лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«С начала реализация нацпроекта арсенал онкологической службы пополнился. В 2019 году в Самару и Тольятти поступило 122 единицы оборудования, в 2020 году – 16 единиц, - рассказал главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Преимущественно это «тяжелая» техника - линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. И в этом году в Самару и Тольятти планируется поступление 44 единиц оборудования».

В конце июля этого года в Самарском онкологическом диспансере введен в эксплуатацию микроскоп с новой оптической системой, которая позволяет видеть мельчайшие детали при проведении технически сложных, высокотехнологичных операций. Микроскоп дает возможность хирургу, кроме удаления опухоли, восстановить орган.

«Иногда во время хирургических операций приходится удалять полностью пораженный орган, - пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи онкодиспансера Александр Махонин. - В конце июля к нам поступило новейшее медицинское оборудование, операционный микроскоп последнего поколения, благодаря которому мы можем выполнить хирургический этап с минимальными последствиями и осложнениями, восстановив орган в его первозданном виде».

Обновление оборудования позволяет наращивать объемы и увеличивать доступность медицинской онкологической помощи жителям губернии.