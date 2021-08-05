В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минздрава сообщил, что речь идет о Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.
Мурашко назвал регионы, где, ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу
Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей «Вега».
Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.
Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
Запрет  распространяется на Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества.
В регионе введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 
У каждого жителя есть возможность стать автором перемен.
Жителей Самары приглашают высказать свое мнение о будущем города
В Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры.
В Самаре обновляют сквер Памяти борцам революции
Благодаря нацпроекту на «Энерготехмаше» увеличили выработку.
На «Энерготехмаше» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций

5 августа 2021 17:49
17
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарский областной   клинический онкологический диспансер поступило новое высокотехнологичное оборудование. Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение». В развитии системы здравоохранения,  усилении работы по раннему выявлению заболеваний, активном использовании современного оборудования и новых методов лечения, в том числе, стратегия лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

 «С начала реализация нацпроекта арсенал онкологической службы пополнился.  В 2019 году в Самару и Тольятти поступило 122 единицы оборудования, в 2020 году – 16 единиц, - рассказал  главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера,  главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. -  Преимущественно это «тяжелая» техника  - линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы.  И в этом году в Самару и  Тольятти планируется поступление 44 единиц оборудования».  

В конце июля этого года в Самарском онкологическом диспансере введен в эксплуатацию микроскоп с новой оптической системой, которая позволяет видеть мельчайшие детали при проведении технически сложных, высокотехнологичных операций. Микроскоп дает возможность хирургу, кроме удаления опухоли, восстановить орган. 

«Иногда во время хирургических операций приходится удалять полностью пораженный орган,  - пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи онкодиспансера Александр Махонин. - В конце июля к нам поступило новейшее медицинское оборудование, операционный микроскоп последнего поколения, благодаря которому мы можем выполнить хирургический этап с минимальными последствиями и осложнениями, восстановив орган в его первозданном виде». 

Обновление оборудования позволяет наращивать объемы и увеличивать доступность медицинской онкологической помощи жителям губернии.

 

 

 

Теги: новый микроскоп онкодиспансер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 
5 августа 2021  17:49
В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций
17
В Самарской области от коронавируса скончались 16 человек.
5 августа 2021  14:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
189
Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно
4 августа 2021  16:37
Оперштаб СО: как укрепляют систему здравоохранения региона
620
Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».
4 августа 2021  16:22
Почти 20 000 иностранцев получили лечение в Самарской области в этом году
725
158 человек заболели в Самаре.
4 августа 2021  14:46
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
676
139 человек заболели в Самаре.
3 августа 2021  19:00
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
782
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
2 августа 2021  15:03
В селе Светлый ключ Красноярского района  продолжаются работы по возведению нового ФАПа
804
В Самаре заболели 197 человек.
1 августа 2021  17:42
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1223
Два препарата – «Спутник Лайт» и «Спутник V».
31 июля 2021  18:09
В Самарскую область прибыли новые партии вакцин от COVID-19
1577
Скончались 17 человек.
31 июля 2021  14:38
В Самарской области за сутки подтвержден 461 случай коронавирусной инфекции 
1573
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
494
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
135
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
219
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
256
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
238
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
252
Весь список