В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14

30 сентября 2025 11:13
192
В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14

На территории подразделения Самарской клинико-диагностической поликлиники №14 на 3-й Просеке, 157 возводится здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 м2. В нем будет размещено диагностическое отделение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент завершены работы по установке основания модульной конструкции.

«Благодаря национальному проекту уже закуплено габаритное диагностическое оборудование, которое будет размещено в новом модульном отделении. Это рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф, — рассказал главный врач поликлиники Руслан Каримов. — Строительство идёт по графику, ход работ находится на контроле. Планируемый срок сдачи модуля — до конца года».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В рамках мероприятий нацпроекта возводятся современные объекты, учреждения оснащаются новым оборудованием и транспортом.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
За короткое время работы новый специалист уже провел обследование порядка 500 пациентов.
30 сентября 2025  13:32
«Земский доктор»: в Безенчукской ЦРБ работает новый врач ультразвуковой диагностики
2
В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14
30 сентября 2025  11:13
В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14
192
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
29 сентября 2025  20:46
В селе Заволжье возводится новый ФАП
305
Как физические нагрузки влияют на сердце?
29 сентября 2025  18:12
Самарский врач-терапевт: "Сердце – это мышца, которую необходимо тренировать"
264
В нем будет размещено диагностическое отделение.
29 сентября 2025  18:05
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
355
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
29 сентября 2025  17:55
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
380
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
27 сентября 2025  23:45
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
926
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.
26 сентября 2025  19:05
Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи
624
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
26 сентября 2025  15:29
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
797
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября 2025  14:19
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
600
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15248
Весь список
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список