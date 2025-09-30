В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники №14

192

На территории подразделения Самарской клинико-диагностической поликлиники №14 на 3-й Просеке, 157 возводится здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 м2. В нем будет размещено диагностическое отделение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент завершены работы по установке основания модульной конструкции.

«Благодаря национальному проекту уже закуплено габаритное диагностическое оборудование, которое будет размещено в новом модульном отделении. Это рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф, — рассказал главный врач поликлиники Руслан Каримов. — Строительство идёт по графику, ход работ находится на контроле. Планируемый срок сдачи модуля — до конца года».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В рамках мероприятий нацпроекта возводятся современные объекты, учреждения оснащаются новым оборудованием и транспортом.