Я нашел ошибку
Главные новости:
Татьяне Борисовне было 78 лет.
В Самаре  скончалась ветеран противотуберкулезной службы, торакальный хирург Татьяна Грищенко
С 1 апреля на территории Санкт-Петербурга будет действовать курортный сбор
Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию.
В России запустят сервис по заселению в гостиницы по биометрии
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
1 апреля в губернии без осадков, до +10°С
Роман Богрец упал и ударился об ограждение и через несколько часов умер в больнице.
Один из лучших роллеров России Роман Богрец скончался из-за травм, полученных на соревнованиях в Петербурге
Выведение спутника на орбиту и его отделение от ступени прошли в штатном режиме.
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» стартовала 31 марта с космодрома Байконур
По приглашению губернатора Дмитрия Азарова наш регион продолжает принимать для временного размещения детей из Белгородской области.
Группа воспитанников белгородской СШОР-4 проведет учебно-тренировочные сборы в Самарской области
Ребята вместе с главой региона поддержали волжскую команду на трибунах «Солидарность Самара Арены», а после игры рассказали, что получили много положительных эмоций.
Дети из Белгородской области в Самаре побывали на домашнем матче «Крыльев Советов»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре  скончалась ветеран противотуберкулезной службы, торакальный хирург Татьяна Грищенко

31 марта 2024 21:58
114
Татьяне Борисовне было 78 лет.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончалась ветеран противотуберкулезной службы, врач-торакальный хирург Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им.Постникова Грищенко Татьяна Борисовна, посвятившая более 40 лет служению людям и спасению жизней.

Свой трудовой путь в 1972 году - выпускница Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова – начала с должности врача-хирурга в областной больнице им. З.П.Соловьева.

В 1997 году Татьяна Борисовна была назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им.Постникова, проработала в должности 17 лет.

Татьяна Борисовна «Отличник  здравоохранения», награждена орденом  «Знак почета», званием «Заслуженный врач Российской Федерации», Дипломом  и золотым знаком «Почетного выпускника СамГМУ».

Прощание с Татьяной Борисовной Грищенко пройдёт 1 апреля 2024 года в Софийском соборе ( г.Самара, ул.Соколова, 1А) в 13.00.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.
29 марта 2024, 15:15
Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов
Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка. Здравоохранение
513
Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем.
28 марта 2024, 17:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: в чем особенности алкогольной зависимости у женщин?
Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем. Здравоохранение
584
Алкоголь и никотин нарушают процессы микроциркуляции в органах и тканях организма.
28 марта 2024, 16:13
Хирург Самарского кардиодиспансера напомнил о рисках курения и употребления алкоголя после операций на сердце
Алкоголь и никотин нарушают процессы микроциркуляции в органах и тканях организма. Здравоохранение
569
Здравоохранение
Татьяне Борисовне было 78 лет.
31 марта 2024  21:58
В Самаре  скончалась ветеран противотуберкулезной службы, торакальный хирург Татьяна Грищенко
114
Никотин изменяет способ формирования синапсов. Это наносит вред тем участкам мозга, которые отвечают за внимание и обучение.
30 марта 2024  14:41
Тольяттинский врач-невролог рассказала чем опасны электронные сигареты
487
Использование гаджетов влияет на психическое и физическое развитие ребенка.
29 марта 2024  15:15
Детски врач-психиатр рассказала, как в семье преодолеть зависимость от гаджетов
514
От профосмотров до диагностики инфаркта.
29 марта 2024  15:10
В селе Спасское Приволжского района более 700 взрослых и детей получают помощь в новом ФАПе
505
В Тольяттинской поликлинике №3 провели свыше 2 тысяч исследований на новом ультразвуковом оборудовании
29 марта 2024  13:50
В Тольяттинской поликлинике №3 провели свыше 2 тысяч исследований на новом ультразвуковом оборудовании
556
В Самаре прошел медиаинтенсив для колледжей – участников федерального проекта «Профессионалитет»
29 марта 2024  13:15
В Самаре прошел медиаинтенсив для колледжей – участников федерального проекта «Профессионалитет»
432
29 марта 2024  11:42
Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах "сверхбыстрого" инсулина в РФ
343
Медицинская помощь необходима на любом этапе, если женщина злоупотребляет алкоголем.
28 марта 2024  17:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: в чем особенности алкогольной зависимости у женщин?
585
Алкоголь и никотин нарушают процессы микроциркуляции в органах и тканях организма.
28 марта 2024  16:13
Хирург Самарского кардиодиспансера напомнил о рисках курения и употребления алкоголя после операций на сердце
570
В отделении ведут прием терапевты, врачи общей практики и врач-инфекционист, также работает кабинет медпрофилактики.
28 марта 2024  16:08
В Самаре обновили подразделение поликлиники № 10
919
Весь список
В центре внимания
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
242
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
486
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
372
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
437
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
1775
Весь список