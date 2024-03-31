В Самаре  скончалась ветеран противотуберкулезной службы, торакальный хирург Татьяна Грищенко

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Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончалась ветеран противотуберкулезной службы, врач-торакальный хирург Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им.Постникова Грищенко Татьяна Борисовна, посвятившая более 40 лет служению людям и спасению жизней.



Свой трудовой путь в 1972 году - выпускница Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова – начала с должности врача-хирурга в областной больнице им. З.П.Соловьева.



В 1997 году Татьяна Борисовна была назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им.Постникова, проработала в должности 17 лет.



Татьяна Борисовна «Отличник здравоохранения», награждена орденом «Знак почета», званием «Заслуженный врач Российской Федерации», Дипломом и золотым знаком «Почетного выпускника СамГМУ».



Прощание с Татьяной Борисовной Грищенко пройдёт 1 апреля 2024 года в Софийском соборе ( г.Самара, ул.Соколова, 1А) в 13.00.