В Самаре прошел Пленум Самарской областной организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ

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В заседании приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов и председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, главные врачи и медицинские работники.

«В Самарской области предстоят существенные изменения в отрасли здравоохранения. По указу Президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" , все мероприятия которых направлены в первую очередь на увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Важно продолжать развивать социальное партнерство в учреждениях, и тогда мы сможем создать благоприятные и комфортные условия труда для каждого медработника, а также повысить уровень доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения» — подчеркнул Андрей Орлов.

В ходе Пленума Татьяна Сивохина подвела итоги работы Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России за 2024 год. Только в прошлом году впервые принято в наши ряды более 4 тысяч новых членов. Действующие на сегодняшний день профсоюзные программы существенно улучшают социально-экономическое положение работников системы здравоохранения.

Профсоюзом работников здравоохранения региона оказывается поддержка военнослужащих и коллег, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

«Подводя итоги 2024 года, искренне благодарю каждого за совместную и продуктивную работу. Желаю всем стабильности в коллективе, достойного вознаграждения за труд и успешной профсоюзной деятельности. Мы высоко ценим ваш вклад в наше общее дело и готовы поддерживать ваши идеи и новые проекты» — отметила Татьяна Сивохина.

Самарская областная организация — одна из крупнейших региональных организаций Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. По численности занимает третье место в Приволжском Федеральном округе, объединяя более 57 тысяч человек в 126 профсоюзных организациях, включая лечебные учреждения, образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, а также министерство здравоохранения.

В завершении мероприятия сотрудникам медицинских учреждений были вручены почетные грамоты министерства здравоохранения Самарской области и Благодарности министра.

Фото: минздрав СО