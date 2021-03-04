В Самаре пациентка инфекционного госпиталя встретилась с донором антиковидной плазмы 

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Сегодня донор и бывшая пациентка инфекционного госпиталя встретились в Клиниках Самарского медуниверситета. Именно здесь проходила лечение жительница Самары Людмила Федорова. Наряду с лекарственной терапией врачи применили и метод переливания антиковидной плазмы.

Переливание плазмы крови могут назначить пациентам с COVID-19 по медицинским показаниям. На данный момент переливание антиковидной плазмы осуществляют 8 лечебных учреждений региона. Среди них и Клиники СамГМУ.

Напомним, заготовка антиковидной плазмы в Самарской области продолжается уже около трех месяцев, ведется работа по формированию реестра потенциальных доноров. Одним из первых в конце прошлого года плазму сдал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Среди активных доноров – представители медицинского сообщества.

В настоящее время заготовлено 190 доз антиковидной плазмы, выдано в лечебные учреждения – 149.

Антиковидная плазма используется для пассивной иммунизации - ее эффективность объясняется тем, что она уже содержит готовые антитела к новой коронавирусной инфекции.

«Мы уже пролечили много пациентов с помощью антиковидной плазмы, - рассказыввет врач-специалист 4-го инфекционного отделения Клиник СамГМУ Мария Галкина. – Такой метод лечения назначают пациентам, у которых через 21 день нет эффекта от стандартной терапии, а также пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекцией в первые дни заболевания. Антитела помогают их организму бороться с инфекцией. На одного человека нужно две дозы плазмы, которые вводят с промежутком 12-24 часа. Положительный эффект мы видим уже на следующий день после переливания первой дозы».

Одной из таких пациенток стала 60-летняя Людмила Федорова. Женщина заболела в начале января, и первые пять дней лечилась дома, думая, что это обычная простуда.

«Когда состояние стало совсем плохим, меня положили в Клиники, здесь меня спасли, - говорит Людмила Федорова. - Была высокая температура, очень сильная слабость, ноги буквально подкашивались, сильная одышка. Когда лечащий врач предупредила, что мне будут переливать плазму, я конечно не стала возражать. Уже на следующий день я почувствовала прилив сил. Спасибо большое моему донору и всем, кто делится своей кровью для спасения жизни».

Донором для Людмилы стала врач-педиатр Самарской городской клинической поликлиники № 15 Софья Кириллова. Она перенесла COVID-19 в легкой форме в ноябре 2020 года.

«У меня не стояло выбора, сдавать кровь или нет - я занимаюсь донорством еще с третьего курса медуниверситета, - подчеркивает Софья. - Когда мне сообщили, что моя плазма пошла на пользу и пациенту стало намного лучше, я была очень рада. Потому что для донора, который сдает кровь и знает, что его кровь кому-то помогла – огромная радость».

Напомним, что донором антиковидной плазмы может стать переболевший или прошедший вакцинацию человек, имеющей антитела к COVID-19. Для того, чтобы стать потенциальным донором антиковидной плазмы, необходимо заполнить анкету, размещённую на официальном сайте Службы крови www.donorsamara.ru . Прием потенциальных доноров ведется только по вызову специалистов Службы крови после получения и анализа заполненной анкеты, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства