В Самаре открыт круглосуточный прививочный пункт

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В Самаре на базе Самарской городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125 организован круглосуточный прививочный пункт.

Для прохождения вакцинации от COVID-19 в круглосуточном пункте жителям необходимо прийти в поликлиническое отделение больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, обратиться в регистратуру (окно №4). С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Это необходимо для получения в последующем сертификата о вакцинации. Затем нужно подняться в кабинет №22 на осмотр к врачу. Врач измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, проведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, можно в шаговой доступности попасть в кабинет на прививку. Таков алгоритм действий для каждого пациента.

«Решение о создании круглосуточного пункта вакцинации вызвано тем, что есть жители, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, но их рабочий день продолжается до 21.00, и они не успевают попасть на прием, - сообщила главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. - Поэтому они могут прийти в любое удобное для них время, поздним вечером, ночью или рано утром».

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.