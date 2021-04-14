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В Самаре открыт круглосуточный прививочный пункт

14 апреля 2021 17:35
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С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В Самаре на базе Самарской городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125 организован круглосуточный прививочный пункт. 

Для прохождения вакцинации от COVID-19 в круглосуточном пункте жителям необходимо прийти в поликлиническое отделение больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, обратиться   в регистратуру (окно №4). С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Это необходимо для получения в последующем сертификата о вакцинации. Затем нужно подняться в кабинет №22 на осмотр к врачу. Врач измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, проведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, можно в шаговой доступности попасть в кабинет на прививку. Таков алгоритм действий для каждого пациента. 

«Решение о создании круглосуточного пункта вакцинации вызвано тем, что есть жители, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, но их рабочий день продолжается до 21.00, и они не успевают попасть на прием, - сообщила главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. -  Поэтому они могут прийти в любое удобное для них время, поздним вечером, ночью или рано утром». 

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. 

 

 

 

 

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