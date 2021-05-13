В Самаре открыт новый региональный аккредитационно-симуляционный центр

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На базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной открыт новый региональный аккредитационно-симуляционный центр.

Центр предназначен для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Самарской области, что позволит обеспечивать постоянное повышение профессиональной компетенции среднего медицинского персонала для обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

В центре, который располагается в помещениях отдела дополнительного профессионального образования колледжа, проведен капитальный ремонт, приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование для аккредитационных площадок. Ежегодно на базе центра будут повышать свою квалификацию не менее 5 тысяч специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также проходить процедуру аккредитации более 8 тысяч медицинских работников по 35 специальностям.

«Развитие системы симуляционных центров и аккредитации – совершенно новая процедура в профессиональной деятельности, – подчеркнула директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Ирина Купеева, – все усилия, которое предприняты, нацелены на улучшение качества подготовки специалистов для практической медицины. Достижения, представленные Самарской областью в последние годы, позволяют высоко оценить деятельность региональной власти. Это говорит о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство региона внимательны к вопросам развития медицины. Их действия созвучны задачам, которые ставятся на федеральном уровне».

Ирина Александровна отметила, что Самарский регион – передовая территория, известная большим числом инноваций, пилотных проектов, многие из которых рекомендованы к реализации в масштабах страны. Именно здесь на базе СамГМУ впервые была воплощена в жизнь идея подготовки медицинских сестер с высшим медицинским образованием. В результате профессиональные ряды пополнили сотни профессионалов высокого класса, управленцев, успешно применяющих полученные знания в практическом здравоохранении. В Самарской области одними из первых приступили к расширению функционала среднего медперсонала.

«Созданный центр на базе медицинского колледжа – уникальное подразделение, которое позволяет существенно расширить границы процесса подготовки среднего медицинского персонала, – отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, – оттачивать свои навыки здесь смогут не только студенты колледжа, но и те, кто уже давно и успешно трудится в практическом здравоохранении. Важно, что структура центра продумана до мелочей, он оснащен самым современным оборудованием. Поэтому, придя на работу, вчерашние выпускники без проблем смогут влиться в рабочий процесс. Тот дух, который царит в стенах образовательного учреждения, атмосфера и, конечно, непрерывное развитие и открытость инновациям, позволяют нам рассчитывать на постоянный рост качества подготовки среднего медицинского персонала».