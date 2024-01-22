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В преддверии Нового года в Самаре открылась обновленная поликлиника на улице Мичурина — отделение городской больницы №4. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» здесь выполнили ремонт и внедрили принципы бережливого производства.



В поликлинике созданы комфортные современные условия для пациентов и медработников.



«Полностью преобразился первый этаж – регистратура, гардероб, аптека, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. Входная группа отремонтирована в соответствии с принципами доступной среды, – рассказала заместитель главного врача городской больницы №4 Мария Лобова. — Обновили мебель, установили навигацию, развернули комфортную зону ожидания приема».



Методы бережливого производства позволят усовершенствовать организацию медицинской помощи, расширить охват пациентов диспансеризацией и профилактическими осмотрами.



Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.



С 2018 года к новому стандарту приведены 18 поликлиник областной столицы.

Фото: минздрав СО