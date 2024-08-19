В Самаре обновляют стационар больницы №8

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Капитальный ремонт стационара на улице Нагорная, 88 Самарской городской клинической больницы № 8 проводится за счет средств областного бюджета. Это позволит улучшить условия для пациентов и медработников, в обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.



По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальные ремонты, возведение зданий и обновление парка оборудования.



«Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета мы приступили к реализации проекта по обновлению стационара Самарской больницы № 8. Он будет проводиться поэтапно и продолжится в следующем году. В настоящее время завершается ремонт крыши, после этого строители приступят к ремонту внутри здания», - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.



В здании стационара располагаются 2 терапевтических отделения, отделение неврологии и реанимация на 6 коек.



"Обновление затронет все этажи стационара, а это - порядка 7000 квадратных метров. Планируется замена инженерных сетей, отопления, канализации и вентиляции. Будет оборудована противошоковая палата и смотровые кабинеты, перенесён кабинет УЗИ – для удобства пациентов кабинеты размесят в одном месте, – рассказал главный врач Самарской больницы №8 Сергей Дергаль. - Кроме того, в отделение планируется поставка современного оборудования и мебели".



На время проведения ремонтных работ помощь жителям продолжат оказывать в стационаре на ул. Мирная, 169.



Напомним, в этом году также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, планируется капитальный ремонт 33 подразделений медучреждений.

Фото: минздрав СО