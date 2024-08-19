Я нашел ошибку
Главные новости:
Торопец – один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список «Исторические поселения России».
Школьников Самарской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Торопец. Возрождение русской культуры»
Осмотрели территорию лагеря, ознакомились с условиями проживания, питания и медицинского обслуживания детей.
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
"Сегодня мы награждаем людей, чьи заслуги служат примером честного, самоотверженного служения Отечеству".
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Все обращения будут зафиксированы и не останутся без ответа.
В губернии открылась «Горячая линия» для обращений граждан
Особое внимание уделили не только ремонту, но и обеспечению безопасности детей, преподавателей, родителей, находящихся в стенах образовательных учреждений.
В горадминистрации обсудили подготовку к новому учебному году
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +25, +27°С.
20 августа в Самарской области местами небольшой дождь, до +27°С
За сказанное придётся отвечать.
"РКС-Самара" обратились в прокуратуру после оскорбительной публикации в Интернете
В обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.
В Самаре обновляют стационар больницы №8
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
В СОУНБ стартовало Всероссийское биеннале ультранового искусства «Homo Urban»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре обновляют стационар больницы №8

19 августа 2024 13:27
166
В обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.

Капитальный ремонт стационара на улице Нагорная, 88 Самарской городской клинической больницы № 8 проводится за счет средств областного бюджета. Это позволит улучшить условия для пациентов и медработников, в обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальные ремонты, возведение зданий и обновление парка оборудования.

«Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета мы приступили к реализации проекта по обновлению стационара Самарской больницы № 8. Он будет проводиться поэтапно и продолжится в следующем году. В настоящее время завершается ремонт крыши, после этого строители приступят к ремонту внутри здания», - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

В здании стационара располагаются 2 терапевтических отделения, отделение неврологии и реанимация на 6 коек.

"Обновление затронет все этажи стационара, а это - порядка 7000 квадратных метров. Планируется замена инженерных сетей, отопления, канализации и вентиляции. Будет оборудована противошоковая палата и смотровые кабинеты, перенесён кабинет УЗИ – для удобства пациентов кабинеты размесят в одном месте, – рассказал главный врач Самарской больницы №8 Сергей Дергаль. - Кроме того, в отделение планируется поставка современного оборудования и мебели".

На время проведения ремонтных работ помощь жителям продолжат оказывать в стационаре на ул. Мирная, 169.

Напомним, в этом году также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, планируется капитальный ремонт 33 подразделений медучреждений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке.
19 августа 2024, 11:51
В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке. Здравоохранение
194
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.
18 августа 2024, 11:51
Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на... Здравоохранение
440
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
16 августа 2024, 14:11
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга. Здравоохранение
757
Здравоохранение
В обновлённом здании ежегодно будут получать помощь около 12 000 пациентов.
19 августа 2024  13:27
В Самаре обновляют стационар больницы №8
166
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке.
19 августа 2024  11:51
В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов
203
При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астм.
18 августа 2024  15:58
Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 
545
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.
18 августа 2024  11:51
Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек
443
По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики.
17 августа 2024  19:21
Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах грибов для кожи лица
663
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом.
16 августа 2024  21:41
Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине
691
Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики.
16 августа 2024  17:56
Татьяна Сочинская посетила подразделения Тольяттинской поликлиники №3
654
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
16 августа 2024  14:11
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
758
Обсудили планы  по строительству нового здания и доступность узких специалистов: с сотрудниками и пациентами поликлиники.
15 августа 2024  19:26
Денис Бутолин посетил Самарскую городскую поликлинику N 13
649
В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется.
15 августа 2024  16:52
Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей
632
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
566
Весь список
В центре внимания
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
94
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
278
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
644
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
693
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
585
Весь список