В Самаре начали искать врачей в новую поликлинику в Волгаре

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В Самаре ищут специалистов в новую поликлинику, которую возводят на территории Волгаря. Здание в форме креста появится в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева и станет подразделением городской больницы №10. Завершить строительство объекта планируют в 2023 году, однако поиски врачей стартовали уже сейчас.

Как сообщает администрация Самары, в учреждение примут специалистов разного профиля. В их числе – акушер-гинеколог, врач-гериатр, инструктор по лечебной физкультуре, рентгенолаборант, фельдшер, психолог, медсестры и ряд других работников. В детское отделение требуются врач-педиатр, невролог, хирург, травматолог-ортопед, уролог-андролог, кардиолог, психолог и прочие специалисты.

Напомним, новая поликлиника сможет принять 700 пациентов в смену – 500 взрослых и 200 детей. Здесь разместят реабилитационное и хирургическое отделения, лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, а также отделение женской консультации, пишет Самара-КП.